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Şehit yakınları ve gaziler kahvaltıda buluştu

Yalova’nın Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Gaziler Haftasında şehit yakınları ve gazilere kahvaltı verdi.

YALOVA 24.09.2021, 11:20
Şehit yakınları ve gaziler kahvaltıda buluştu

Yalova’nın Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Gaziler Haftasında şehit yakınları ve gazilere kahvaltı verdi.

Altınova Belediyesi Hersek Lagünü Doğa Eğitim Merkezi ve Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi’ndeki Coffee Chefs Lounge Cafe Restaurantta düzenlenen kahvaltıda Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit ve Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, misafirlerle tek tek ilgilendiler. Kahvaltının ardından şehit yakınları ve gaziler ve aileleri, Türkiye’de ilk ve tek olma özelliğine sahip Hersek Lagünü Doğa Eğitim Ve Engelli Uyumlu Kuş Gözlem Kulesi’ni gezdiler. Burada şehit yakınları ve gaziler ve ailelerine Doğa Pasaportu da verildi.

Misafirleriyle sohbet eden Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, “Güzel vatanımızın huzuru ve geleceği için giriştikleri mücadelede gazilik payesini, kanlarıyla ve alın terleriyle hak eden vatansever kahramanlarımızın haklarını ödememiz mümkün değildir” dedi.

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