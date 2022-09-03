Şampiyonlardan Başkan Oral’a ziyaret
Ümitler Türkiye Tekvando Şampiyonasında 3. olan Altınova Belediyespor Kulübü Tekvandocusu Nisa Erdoğan ve Ümitler Avrupa Şampiyonası seçmelerine katılma hakkı kazanan Hüseyin Berk Emanetoğlu, Altınova belediye başkanı Dr. Metin Oral’ı makamında ziyaret etti.
Ümitler Türkiye Tekvando Şampiyonasında 3. olan Altınova Belediyespor Kulübü Tekvandocusu Nisa Erdoğan ve Ümitler Avrupa Şampiyonası seçmelerine katılma hakkı kazanan Hüseyin Berk Emanetoğlu, Altınova belediye başkanı Dr. Metin Oral’ı makamında ziyaret etti.
Temmuz ayında Sinop’ta düzenlenen Ümitler Türkiye Tekvando Şampiyonasında 3. olarak, bronz madalya kazanan Altınova Belediyespor Kulübü Tekvandocusu Nisa Erdoğan ile Ümitler Avrupa Şampiyonası seçmelerine katılma hakkı kazanan Hüseyin Berk Emanetoğlu, Altınova belediye başkanı Dr. Metin Oral’ı makamında ziyaret etti.
Başarı dilekleri
Ziyarette, Altınova Belediye Meclis üyesi Birol Bayram ve Altınova Belediyesi Tekvando Hocası İsa Gündağ da hazır bulundu
Altınova belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Nisa Erdoğan’ı kutlayarak başarılarının devamını diledi.
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