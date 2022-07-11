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Rober Hatemo, Yalova’da Terma City’de sahne aldı

Ünlü sanatçı Rober Hatemo, Kurban Bayramı tatilinin ikinci gününde Terma City’de sahne alarak sevenlerine unutamayacağı bir gece yaşattı

YALOVA 11.07.2022, 18:12
Rober Hatemo, Yalova’da Terma City’de sahne aldı

Ünlü sanatçı Rober Hatemo, Kurban Bayramı tatilinin ikinci gününde Terma City’de sahne alarak sevenlerine unutamayacağı bir gece yaşattı

Karaderili Şirketler Grubu’na bağlı Terma City’de bayram konseri devam ediyor. Terma City’de bayramın ikinci gününde ünlü sanatçı Rober Hatemo hayranlarıyla buluştu. Sevilen şarkılarını seslendiren sanatçı, sahne performansıyla hayranlarından tam not aldı. Rober Hatemo’nun hareketli şarkılarıyla eğlence doruğa çıkarken duygusal şarkıları da herkesin içine dokundu.

Yaklaşık 2 saat sahnede kalan sanatçıya şarkılarını seslendirirken dinleyicileri de eşlik etti.

Yalova Terma City’de bayramın ilk günü şarkıcı Gül Çetin, ikinci günü Rober Hatemo sahne alırken üçüncü gününde ise İzel-Ferda Anıl Yarkın, son günde de Ömür Gedik konser verecek.

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