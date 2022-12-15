Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın, beynin gücü ve sınırlarını anlattı

Türkiye’nin yetiştirdiği önemli bilim insanlarından, ünlü beyin cerrahı Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın, Yalova Belediyesi’nin kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde “Beynin Gücü ve Sınırları” adlı konferansa konuşmacı olarak katıldı.

Yalova Belediyesi’nin 2022-2023 Gelenekten Geleceğe İbrahim Müteferrika Kültür Sanat Sezonu tüm hızıyla devam ediyor. Sanat sezonu etkinlikleri çerçevesinde bu kez Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın ‘Beynin Gücü ve Sınırları’ isimli konferans verdi. Raif Dinçkök Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programda Prof. Dr. Aydın, atılımcılara hayat tecrübelerini paylaştı. Yalova’da ilk kağıt fabrikasını kuran ilk Türk matbaacısı İbrahim Müteferrika’nın adının sanat sezonuna vermesi nedeniyle tebrik eden PAydın, “En kötü kağıdın hafızası, en güçlü beynin hafızasından güçlüdür. O yüzden mutlaka okuyun ve okuduklarınızı yazın. Yalova Belediyesi’ni kültür-sanat sezonunu medeniyet yolculuğumuzda en önemli katkısı olan kâğıda atfetmesi ve ilk Türk Matbaacının adını vermesi nedeniyle kutluyorum” dedi.

Tıbbi ve bilimsel gelişmeler ile gelecekte bilimin alacağı yolu da anlatan Aydın, programda gençlerden gelen soruları da içtenlikle yanıtladı. Büyük beğeni alan programın ardından Aydın’a Vali Muammer Erol ile Başkan Vekili Tutuk tarafından teşekkür plaketi takdim edildi. Öte yandan Prof. Aydın’ın Yalova Belediyesi’ne yaptığı ziyarette ise Başkan Vekili Tutuk tarafından kendisine geleneksel yöntemlerle üretilen Yalova kağıdına üzerinde ismi yazan tablo hediye edildi.