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PKU Derneği’nden Başkan Oral’a plaket

Yalova Fenilketonüri (PKU) Aile Derneği üyesi Görkem Balcı ve beraberindekiler, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral’ı ziyaret etti.

YALOVA 06.10.2021, 10:43
PKU Derneği’nden Başkan Oral’a plaket

Yalova Fenilketonüri (PKU) Aile Derneği üyesi Görkem Balcı ve beraberindekiler, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral’ı ziyaret etti.

Dernek üyeleri, Başkan Oral’a teşekkür plaketinin yanı sıra “Hikayem ışığın olsun kitapçığı” hediye etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Oral, “Ömür boyu diyet yapmak zorunda olan çocuklarımızın ve ailelerine destek olmak bizim için çok önemli. Altınova Belediyesi olarak biz her zaman kendilerinin yanındayız” diye konuştu.

Fenilketonüri (PKU) hastalığının hem anne hem de babadan genler yoluyla geçen irsî bir amino asit metabolizma bozukluğu olduğu bildirildi.

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