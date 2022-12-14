Paşakent Mezarlığı 25 yıllık ihtiyacı karşılayacak

Yalova Belediyesi, Paşakent Mezarlığı’nda yeni mezarlık alanlarının yapımına başladı. Yeni alan kent merkezindeki 25 yıllık mezarlık ihtiyacını karşılayacak fiziki yapıya sahip olacak.

Yalova Belediyesi, Paşakent Mezarlığı’nda kapasite genişletme çalışmalarına başladı. Mezar yeri bulma konusunda vatandaşların ilerleyen yıllarda sorun yaşamamaları amacıyla başlatılan çalışma, 40 bin 615 metrekare alanda yürütülüyor. Bu alanda 4 bin 800 mezar kapasitesi sağlayacak çalışmanın akabinde 252 dönümlük alanda da çalışmalara devam edilerek. Yapılan çalışmayla şehrin en az 25 yıllık mezar ihtiyacı sağlanmış olacak.