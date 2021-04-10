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Özyiğit ve Oral’dan Emniyete ziyaret

Yalova Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit ve Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 176. yıldönümü nedeniyle Altınova İçe Emniyet Amirliği’ne ziyarette bulundular.

YALOVA 10.04.2021, 12:00
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Özyiğit ve Oral’dan Emniyete ziyaret

Yalova Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit ve Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 176. yıldönümü nedeniyle Altınova İçe Emniyet Amirliği’ne ziyarette bulundular.

Kaymak Özyiğit ve Başkan Oral, Altınova İçe Emniyet Amirliği ile Altınova İlçe Emniyet Amirliği’ne bağlı Polis Merkezi’ni ziyaret ettiler.

Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit ve Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Altınova İçe Emniyet Amirliği ile Altınova İlçe Emniyet Amirliği’ne bağlı Polis Merkezi’ni ziyaret ederek, Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 176. Yıldönümü ve 10 Nisan Polis Günü’nü kutladılar.
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