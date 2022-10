Özel çocuklara çok özel ziyaret

Altınova Özel Kardeşlik Spor Kulübü’nü ziyaret ederek, kulüp yöneticileri, eğitmenler, veliler ve öğrencilerle bir araya gelen Oral, mental, otistik ve down sendromlu bireylerin özel spor organizasyonu olan ve gönüllülük esasıyla çalışan, Türkiye Özel Sporcular Federasyonu’na bağlı Altınova Özel Kardeşlik Spor Kulübünde özel çocuklarla birlikte kahvaltı yaptı. Dernek Başkanı Erdem Çoşkuner, Otistik ve zihnî engeli olan çocukların sporla hayata tutunmalarını amaçladıklarını söyledi. Her fırsatta bu özel çocuklarla bir araya geldiklerini ifade eden Başkan Oral, “Çocuklarımız, ailelerimiz neredeyse biz her zaman oradayız. Altınova Özel Eğitim Spor Kulübünü ziyaret edip değerli öğretmenlerimiz ve çocuklarımıza keyifli bir sohbet gerçekleştirdik” dedi.

7 yıllık bir kulüp olduklarını ancak bu kısa zamanda önemli başarılar elde edildiğini dile getiren Altınova Özel Kardeşlik Spor Kulüp Başkanı Erdem Çoşkuner, “Zihinsel, mental ve otistik bireylerin spor organizasyonlarıyla, bedensel ve sosyal kazanımlarına katkıda bulunmayı amaçlayan spor kulübümüz, gönüllülük esasına dayalı sosyal bir organizasyondur” dedi.

