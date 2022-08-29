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Öykü Gürman Yalovalıları coşturdu
Sanatçı Öykü Gürman, Yalova’da verdiği konser ile hayranlarına unutamayacakları bir gece yaşattı.
YALOVA 29.08.2022, 23:25
Sanatçı Öykü Gürman, Yalova’da verdiği konser ile hayranlarına unutamayacakları bir gece yaşattı.
Yalova’nın Çınarcık ilçesinde düzenlenen bir festivale katılan Öykü Gürman, birbirinden güzel şarkıları sevenleri için seslendirdi. Çınarcık Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen konserde 1 saati aşkın süre sahnede kalan ünlü sanatçı, Yalovalılar ve tatilcilere unutamayacakları dakikalar yaşattı. Konserin düzenlendiği alanı dolduran binlerce kişi Öykü Gürman’ın şarkılarına hep birlikte eşlik etti. Sahne performansıyla herkesi kendini hayran bırakan ünlü şarkıcı, dinleyicilerden tam not aldı.
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