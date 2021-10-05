Otoyolda tıra çarpan otomobilde 3 kişi yaralandı

İstanbul-İzmir otoyolunda meydana gelen trafik kazasında, tıra çarpan otomobil bariyerlere sıkıştı. Kazada aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Suat Demir idaresindeki 34 EJH 674 plakalı otomobil ile Sezgin Öztug’un kullandığı 15 ABE 842 plakalı tır çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Suat Demir, eşi Nadiriye Demir ve çocukları Harun Demir yaralandı. İstanbul-İzmir otoyolunun İstanbul istikametinde 02.00’da meydana gelen trafik kazasına itfaiye, 112 ve emniyet ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekipleri, otomobilde bulunan yaralıları araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.