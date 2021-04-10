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Otomobil alev aldı

Yalova’nın Altınova ilçesinde bir otomobil alev alarak yanmaya başladı. Alevler aracı sararken korku dolu anlar yaşandı.

YALOVA 10.04.2021, 12:00
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Otomobil alev aldı

Yalova’nın Altınova ilçesinde bir otomobil alev alarak yanmaya başladı. Alevler aracı sararken korku dolu anlar yaşandı.

Tavşanlı Beldesi merkez trafik ışıklarında bir otomobil aniden alev alarak yanmaya başladı. Yangının çıkmasıyla birlikte olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevre güvenliği alarak trafiği durdurdu. Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler ise yangını kısa sürede söndürürdü. Olayda can kaybının olmaması tel teselli oldu.
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