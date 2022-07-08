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Oral’dan ilçe büyüklerine bayram ziyareti

Yalova Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, ilçede yaşayan yaşlıları Kurban Bayramı öncesinde evlerinde ziyaret ediyor.

YALOVA 08.07.2022, 16:05
Oral’dan ilçe büyüklerine bayram ziyareti

Yalova Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, ilçede yaşayan yaşlıları Kurban Bayramı öncesinde evlerinde ziyaret ediyor.

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, ilçede yaşayan yaşlıları Kurban Bayramı öncesinde evlerinde ziyaret ederek, Kurban Bayramlarını kutlayıp hayır dualarını alıyor. Başkan Oral, “Yaşlılarımız dün ile bugün arasında köprü kuran, kültürümüzü ve değerlerimizi yarınlara taşıyan en değerli insanlarımızdır. Yaşlılarımızın sorunlarını anlamak, onların yaşamlarını güvenli ve huzurlu bir ortamda sürdürmelerini sağlamak tüm toplumun görevidir” dedi.

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