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Oral: "Yüz yüze eğitim yılı hayırlı olsun"

Yalova’nın Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılının hayırlı olmasını diledi. Başkan Oral, ilçedeki okullarda korona virüse karşı gerekli tüm önlemlerin alındığını söyledi.

YALOVA 05.09.2021, 15:56
Oral: "Yüz yüze eğitim yılı hayırlı olsun"

Yalova’nın Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılının hayırlı olmasını diledi. Başkan Oral, ilçedeki okullarda korona virüse karşı gerekli tüm önlemlerin alındığını söyledi.

Büyük bir mücadele ve zor günlerin ardından yüz yüze eğitimin başlamasının çok önemli olduğunu ifade eden Başkan Oral, “Aşılarımızı olalım, belirlenen kurallara harfiyen uyalım ki evlatlarımız eğitimlerini okullarında devam edebilsinler” dedi.

Altınova’da 24 okulda, 262 idareci ve öğretmen ile 4 bine yakın öğrenci yeni eğitim öğretim yılına buruk bir şekilde girdiğini söyleyen Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “Yüz yüze eğitime geçilen bu dönemde belediye olarak, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle koordineli şekilde tüm okullarımızda gerekli tüm tedbirler alınmış durumdadır” diye konuştu.

Başkan Oral yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi;

"Tüm dünya ile birlikte ülkemizin de mücadele ettiği bu salgın sürecinde bizlere düşen asıl vazife, süreçten gerekli dersleri almış bir şekilde yolumuza devam etmek ve okullarımızı birlikte açık tutmaktır. Bu duygu ve düşünceler içerisinde 2021-2022 eğitim öğretim yılının öğretmen, öğrenci ve velilerimiz başta olmak üzere tüm milletimize hayırlar getirmesini diliyorum.”

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