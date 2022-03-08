Oral: Türk kadını, büyük mücadelelerin altına imza atmıştır

Yalova Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.

Türklerde, kadının her dönem büyük önem taşıdığını belirten Başkan Oral, “Türk kadını tarih boyunca, vatanı ve milleti için erkeği ile omuz omuza büyük mücadelelerin altına imza atmıştır” dedi.

“Medeniyetimizin hakkı teslim etmeli”

Başkan Metin Oral, “Geçmişten bugüne tarihimiz incelendiğinde kadına verilen değerin günümüzün çok ötesinde olduğunu görebiliriz. Bu anlamda, medeniyetimizin hakkını da teslim etmeli, bugün de aynı anlayış ve şuurla hareket etmeliyiz. Bizler, olumsuz şartları ortadan kaldırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bunu yaparken de kadınlarımızla omuz omuza veriyoruz. Benim gördüğüm ve emin olduğumu bir şey var ki, bugün Türkiye’de yaşanan güzel gelişmelerde kadınlarımızın çok büyük emeği, çok büyük desteği var. Kadının yaradılışında büyütmek ve güzelleştirmek vardır. Kadın eli neye değse o değişiyor, gelişiyor ve güzelleşiyor” diye konuştu.