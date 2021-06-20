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Oral: "Tek yürek olacağız"

2020-2021 Playy-Of Şampiyonu olarak Süper Lige çıkan Semt77 Yalovaspor, bu büyük başarıyı kutladı.

YALOVA 20.06.2021, 14:16
Oral: "Tek yürek olacağız"

2020-2021 Playy-Of Şampiyonu olarak Süper Lige çıkan Semt77 Yalovaspor, bu büyük başarıyı kutladı.

Uygulama Oteli’nde gerçekleşen yemekte Semt77 Yalovaspor yönetimi, teknik heyeti ve oyuncuları bütün senenin emeğini kutladı. Yemekte konuşan Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “Yalova’mızın yeni sportif markası için her zaman tam destek tek yürek olacağız” dedi.

Yemekte konuşan Vali Muammer Erol, başarı gösteren takımın Süper Lig’de kalıcı olması için herkesin desteklemesi gerektiğini söyledi. Milletvekili Akyol ise Yeşil-Kırmızılıların her zaman yanında olduğunu kaydetti.
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