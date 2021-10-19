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Oral: "Muhtarlar demokrasinin önemli bir parçasıdır"

Yalova’nın Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutladı. Başkan Oral, muhtarların demokrasinin önemli bir parçası olduğunu söyledi.

YALOVA 19.10.2021, 11:08
Oral: "Muhtarlar demokrasinin önemli bir parçasıdır"

Yalova’nın Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutladı. Başkan Oral, muhtarların demokrasinin önemli bir parçası olduğunu söyledi.

19 Ekim Muhtarlar Günü münasebetiyle bir açıklama yapan Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, muhtarların halk ile devlet arasında bir köprü görevi gördüğünü ifade etti. Muhtarların yerel demokrasinin önemli bir parçası olduğunu söyleyen Metin Oral, “Muhtarlık, halkla devlet arasında bir köprüdür. Muhtarlar demokrasinin ilk halkasıdır. Meselelerin takipçisi olup, çözüme kavuşturulması noktasında ilk merciidir. Biz de Altınova Belediyesi olarak, mahalle ve köylerimize elimizden gelen katkıyı sunuyoruz. Bizim kapımız her zaman muhtarlarımıza açık. Muhtarlarımızın günü kutlu olsun” diye konuştu.

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