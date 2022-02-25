Oral: "Modern bir kent için çalışıyoruz"

İlçedeki esnafları ziyaret eden Yalova’nın Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, yapılan çalışmaları anlatarak, görüş alışverişinde bulunuyor.

Yalova’nın Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral’ın esnaf ziyaretleri devam ediyor. Başkan Oral, “Esnafımızla, vatandaşımızla iç içe olmak, çalışmalarımızı anlatmak, sorunları dinlemek ve bu sorunları yerinde çözmek için ziyaretlerimizi aralıksız sürdürüyoruz” diye konuştu.

Esnaf ziyaretlerinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verip, esnafın taleplerini dinleyen Başkan Dr. Oral, “İlçemizdeki gelişmeleri, belediyemizin hizmetlerini ve projelerimizi esnafımızla paylaşıyor, istek ve taleplerini dinliyoruz. Yaptığımız çalışmaları halkımızın ve esnafımızın taleplerine göre gerçekleştiriyoruz. Ortak akılla hareket ederek, daha yaşanabilir ve modern bir Altınova için çalışıyoruz. Hizmetin en güzeline layık olan ilçemize ve hemşerilerimize el birliğiyle katkı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.