Oral: Kütüphaneler bilgi kaynağıdır

Yalova’nın Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, 58. Kütüphaneler Haftası’nı kutladı. Başkan Oral, tarih boyunca toplumların ve bireylerin; sağlık, huzur ve barış içinde yaşamaları ve doğru bilgiye ulaşmalarında, kitapların büyük katkısı olduğunu söyledi.

Başkan Oral, Altınova Belediyesi olarak bu yıl ilk kez Kitap Fuarı düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Altınova’ya bölgenin en modern ve içerik bakamından zengin kütüphanenin kurulduğunu dile getiren Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “Başta öğrencilerimiz ve gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızın bu kütüphaneden yararlanarak, sahip çıkmalarını istiyoruz” diye konuştu.

“Hayatımızın en zengin unsurları”

Ülkemiz kalkınmasının sağlanmasında ve Atatürk’ün gösterdiği hedeflere taşınmasında da en çok ihtiyacın eğitilmiş insan gücü olduğunu dile getiren Başkan Oral, “Eğitilmiş insan gücünün yetiştirilmesinde, eğitim ve öğretimin en vazgeçilmez aracı da kitaplardır. Bireylerin yaşamına renk ve anlam kazandıran, onlara rehber olan kitaplar ile kitapların korunduğu ve okuyucuların hizmetine sunulduğu kütüphaneler, hayatımızın en zengin unsurlarındandır.

“Sayısız pencereler açar”

Kitap okumak; insan hayatını zenginleştirmekte, bizlere sayısız pencereler ve farklı bakış açıları getirmekte, kendimizi daha iyi ifade etmemizi ve önyargılardan kurtulmamızı sağlamaktadır. Günümüzde bilim ve teknolojinin baş döndürücü bir hızla ilerlemektedir. Çocuklara yeni teknolojileri öğretmek, onları araştıran, sürekli kendini geliştiren fertler olarak yetiştirmek gerekmektedir.

Tarihi, kültürel ve bilimsel bilgi birikimimizi itina ile derleyen, koruyan kütüphanelerimiz ve arşivlerimiz, bunu toplumun hizmetine sunarak, demokrasinin ve düşünce özgürlüğünün gelişimine de katkıda bulunmaktadır.

Kütüphane Haftası’nın geleceğin kütüphanelerine dair yeni açılımlar kazandırmasını dileyerek, 58. Kütüphane Haftasını kutlar, bu yolda emek verenlere teşekkür ederim.”