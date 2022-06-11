banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
28 yıldır babasını arıyor
28 yıldır babasını arıyor
Anne ve oğlu birlikte mezuniyet sevinci yaşadı
Anne ve oğlu birlikte mezuniyet sevinci yaşadı
Namiq Alasgarov, Bursaspor’la olan sözlemesini feshetti
Namiq Alasgarov, Bursaspor’la olan sözlemesini feshetti
Baba-kız aynı sahnede
Baba-kız aynı sahnede

Oral: Kapımız muhtarlara her zaman açık

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Yalovalı muhtarları Hersek Lagününde ağırladı.

YALOVA 11.06.2022, 20:41
Oral: Kapımız muhtarlara her zaman açık

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Yalovalı muhtarları Hersek Lagününde ağırladı.

Muhtarların yerel demokrasinin önemli bir parçası olduğunu belirten Başkan Oral, “Muhtarlık, halkla devlet arasında bir köprüdür. Sizler demokrasinin ilk halkasısınız. Sorunların takipçisi olup, çözüme kavuşturulması noktasında ilk mercisiniz. Bizim kapımız her zaman sizlere açık” diye konuştu.

İlk olarak, muhtarlarla birlikte Engelli Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi’ndeki bir restoranda kahvaltı yapan Oral, daha sonra Hersek Lagünde yapılan çalışmaları misafirlerine anlattı. Türkiye’nin engelli uyumlu ilk ve tek Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi’nde yapılan çalışmalar ve bölgede yer alan bitkiler hakkında sunum yapılarak alan gezildi. Burada davetlilere bahçeden elde edilen güllerden elde edilen şerbet ikram edildi. Ardından yine Türkiye’nin ilk ve tek Hersek Lagünü Doğa Eğitim ve Engelli Uyumlu Kuş Gözlem Kulesi’ne geçildi. Başkan Oral, burada muhtarlara alanda yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Kuş gözlem kulesinde kuşları ve bölgeyi izleyen misafirler güzel bir gün geçirdi.

Yorumlar (0)
21°
parçalı bulutlu