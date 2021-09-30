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Oral: "Din görevlileri, kanaat önderidir"

Yalova’nın Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Camiler ve Din Görevlileri Haftasını kutladı.

YALOVA 30.09.2021, 13:34
Oral: "Din görevlileri, kanaat önderidir"

Yalova’nın Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Camiler ve Din Görevlileri Haftasını kutladı.

Başkan Metin Oral, Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı. Oral, din görevlilerinin namaz kıldıran memur değil, sosyal hayata müdahale eden kanaat önderi olmaları gerektiğini söyledi.

Oral, camilerin toplumun her kesimini kucaklayan, sosyal yaşantının içinde olan ve insanlara dinî inançları konusunda yol gösteren bir kurum olduğunu ifade etti. Camilerin, ibadet yapmanın yanı sıra, sosyal hayatta da çok önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Başkan Oral, “Milletin dinî, sosyal ve kültürel hayatında önemli yer tutan camilerimiz ve bu camilerde hizmet sunan din görevlilerimiz toplumumuz için önemli değerlerdir. Camiler, ibadet edilen yerler olmasının sıra, aynı zamanda sosyal bütünleşmenin, birlik ve beraberliğin pekiştirildiği, dinî ve ahlakî bilgilerin verildiği mekânlardır” dedi.

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