banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Halil Sezai'den gardiyana ilginç soru!
Halil Sezai'den gardiyana ilginç soru!
İhlal yapan vatandaşlar cezadan kurtulamadı
İhlal yapan vatandaşlar cezadan kurtulamadı
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ek ders ücreti açıklaması
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ek ders ücreti açıklaması
Louis Vuitton marka çantanın fiyatını duyunca şaşıracaksınız!
Louis Vuitton marka çantanın fiyatını duyunca şaşıracaksınız!

Oral Ailesi’nin acılı günü

Yalova Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral’ın babası Ahmet Oral, bir süredir tedavi gördüğü Kocaeli Üniversitesi Hastanesinde vefat etti.

YALOVA 30.04.2021, 10:08
4
Oral Ailesi’nin acılı günü

Yalova Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral’ın babası Ahmet Oral, bir süredir tedavi gördüğü Kocaeli Üniversitesi Hastanesinde vefat etti.

Geniş bir kesim tarafından tanınan, çevresi tarafından çok sevilip sayılan, Ahmet Oral’ın vefatı sevenlerine büyük üzüntü yaşattı. 78 yaşındaki Ahmet Oral, tedavi gördüğü Kocaeli Üniversitesi Hastanesinde vefat etti. Oral’ın cenazesi, 30 Nisan 2021 Cuma günü Saat 12.00’de Altınova mezarlığına defnedilecek.
Yorumlar (0)
20°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?