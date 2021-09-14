Oral: “Ahîlik, ahlak kaidesi üzerine inşa edilmiştir”

Yalova’nın Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, 34. Ahîlik Haftası ve Meslekî Eğitim Haftasını kutladı.

Başkan Metin Oral, “Ahîlik teşkilatı, can ve mal beraberliği olarak adlandırılan bir ahlak kaidesi üzerine inşa edilmiştir” dedi.

Oral, ahîlik anlayışının toplumda yaşayan fertleri birbirine yaklaştırdığını, aralarında dayanışma kurulmasını sağladığını söyledi. Oral, hafta ile ilgili yaptığı açıklamada, sadece ait oldukları dönemin iktisadî hayatını düzenlemekle kalmayan ahîlerin, oluşturdukları manevî iklim, sosyal düzen, iş ahlakı, ahlak nizamı ve kardeşlik hukuku ile toplumda sosyal barışın da öncüsü olduklarını kaydetti.

Ahîlik sisteminin işyeri, sanat ve ahlakın öğretildiği bir okul olduğuna işaret eden Başkan Metin Oral, “Burada emeğin karşılığı çalışana alın teri kurumadan ödenir. Bu uygulama emek ve sermayenin barışık olduğu bir model oluşturmaktadır. Ahîliğin küreselleşen dünyada bize tek başına yol gösterici olmayacağını düşünebiliriz. Ancak, günümüzde gelişmişlik göstergesi olarak kabul edilen eğitim, ekonomi, sağlık ve sosyal hayat gibi konularda ahîlik teşkilatınca geçmişte atılan temellerin hâlen önemini koruduğu sağlam bir gerçektir” dedi.

14-20 Eylül tarihleri arasında COVID-19 tedbirleri çerçevesinde kutlamakta olduğumuz 34. Ahîlik Haftası münasebetiyle, Ahî Evrân-ı Veli’yi rahmet ve minnetle yâd ederken esnaf ve sanatkârlarımız başta olmak üzere bütün vatandaşlarımızın Ahilik Haftasını kutluyorum” diye konuştu.