Ölen işçi yüksekten düşmeden önce fotoğraflanarak uyarılmış

Yalova’da yüksekten düşerek hayatını kaybeden tersane işçisinin iş güvenliği uzmanları tarafından ölümden önce fotoğraflanarak uyarıldığı ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, Altınova ilçesinde Sefine Tersanesi’nde çalışan 19 yaşındaki Yasin Demirdağ, 16 Ağustos’ta yüksekten düşerek hayatını kaybetti. Yaşanan iş kazası sonrası iş güvenliği uzmanları ile tersane çalışanları arasında kavga yaşanmıştı. Sosyal medyada kavganın nedeninin ölen işçiye güvenlik kemeri giydirilmek istemesi olarak iddia edilmişti.

Sefine Tersanesi’nden montaj elemanı olarak çalışan Yasin Demirdağ’ın iş kazasıyla ilgili yazılı açılama yapıldı. Tersanede iş güvenliği konusunda tüm önlemlerin alındığına dikkat çekilen açıklamada, Yasin Demirdağ’a da işe girişte, gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verildiğini, kişisel koruyucu donanımlarının da eksiksiz teslim edildiği belirtildi.

9 Ağustos’ta uyarıldı, yeniden eğitim verildi

Sefine Tersanesi tarafından 9 Ağustos 2022 tarihinde yapılan saha gözlem raporunda Yasin Demirdağ’ın emniyet kemerini kullanmadan çalıştığının tespit edildiği kaydedildi. İşçinin çalışmasının derhal durdurulduğu ve olayın tutanak altına alındığı belirtilerek, “Görsel kaydı alınarak yazılı ihtar ve yüksekte çalışmalarda emniyet kemeri kullanımı konulu eğitim tekrarı yapılmıştır” denildi.

Ölmeden 2 saat önce emniyet kemerinin kancasını takması konusunda uyarıldı

Açıklamada ayrıca olay günü, İSG personelinin tüm çalışanlara kurallar gereği emniyet kemeri giydirdiği ve çalışma lokasyonlarına yaşam hattı çekildiği anlatıldı. Sabah saat 08.00’de en az iki kişi çalışma kuralına göre, Yasin Demirdağ ve ustabaşısının güvenli bir şekilde çalışmaya başladığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“İSG birimi tarafından yapılan rutin kontroller çerçevesinde saat 10.55’te, Yasin Demirdağ’ın, çalışma yaptığı 3 nolu crosdeck üzerindeki korkulukların dışına çıkarak, ambar kenarında emniyet kemeri üzerinde olmasına rağmen kemerin güvenlik lanyardını (kancasını) bağlamadan çalıştığı tespit edilmiş, bunun üzerine ‘uygunsuzluk-ramak kala formu’ tutularak ve görsel kaydı da alınarak kendisi uyarılmıştır. Bu tespit bir yönüyle Yasin Demirdağ’ın emniyet kemeri kullanması gerektiğinin bilincinde olduğunu göstermektedir.”

Bilgi vermeden çalışma bölgesini dışına çıkmış

Yasin Demirdağ’ın aynı gün saat 13.00 civarında, çalışma bölgesi olmayan bir yerden yüksekten düştüğü bilgisinin İSG ekiplerine bildirildiği belirtilen açıklamada, “Olay yerine derhal intikal edilerek sağlık ekiplerine ve 112 acil servise haber verilmiş ancak maalesef tüm müdahalelere rağmen Yasin Demirdağ kurtarılamamıştır. Yapılan ilk tespitlere göre meydana gelen üzücü kazanın sebebi; Yasin Demirdağ’ın emniyet kemeri üzerinde olmasına rağmen bunu kullanmaması, kemerin güvenlik lanyardını (kancasını) bağlamadan çalışması, çalışma izni verilen bölgenin dışında olması, İSG birimine haber vermeden bölgesini değiştirmesidir” ifadelerine yer verildi.

“Hukuken de bir mana ifade etmeyen iddia, yalan ve maksatlıdır”

Olay sonrasında yaşanan kavga ve ölen personele güvenlik kemeri giydirilmeye çalışıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığına vurgu yapılan açıklamada konuyla ilgili şu bilgilere yer verildi:

“Olay sonrası, kaza yerinde yaralanan Yasin Demirdağ’a sağlık ekiplerin müdahalesi için çevre güvenliği almaya çalışan İSG ekiplerimize yapılan saldırı, taşeron firma işçilerinden birinin muhtemelen üzücü olayın etkisi ile fevri davranarak diğer bazı işçileri kışkırtması üzerine meydana gelmiştir. Vefat eden çalışma arkadaşımıza İSG personeli tarafından emniyet kemeri bağlanması şeklindeki hukuken de bir mana ifade etmeyen iddia, yalan ve maksatlıdır. Kişisel koruyucu donanımları teslim almış bir işçinin üzerinde emniyet kemeri olmasının ya da olmamasının işverene hiçbir faydası yoktur. Kaldı ki video görüntülerinde emniyet kemeri bağlanması değil İSG personelinin darp edildiği açıkça görülmektedir. Meydana gelen olaydan dolayı son derece üzgün olduğumuzu ve başsağlığı dileklerimizi bir kez daha ifade ederek, gerçeklerin kamuoyuna doğru bir şekilde yansıtılması amacıyla işbu açıklamayı yayınlıyoruz.”