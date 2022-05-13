Öğrencilerden Hersek Lagünü ziyareti

Yalova Kardelen Ortaokulu Öğrencileri, Let’s Save Water As A Natural Resource adlı Erasmus Projesi çerçevesinde Hersek Lagününü ziyaret ettiler.

Yalova Kardelen Ortaokulu Proje koordinatörü İngilizce Öğretmeni Sibel Altınöz ve öğrenciler, Let’s Save Water As A Natural Resource adlı Erasmus Projesi çerçevesinde Hersek Lagününü ziyaret ettiler.

Yalova Kardelen Ortaokulu Proje koordinatörü İngilizce Öğretmeni Sibel Altınöz ve öğrenciler, Altınova Belediyesi Hersek Lagünü Engelsiz Doğa Eğitim Merkezi ve Kuş Gözlem Kulesini ziyaret ederek bölgeyi gezdiler.

Türkiye’nin tek tapulu göl olma özelliğini de taşıyan Hersek Lagününe hayran kalan öğrenciler, Doğa Eğitim Merkezi’nde bölgeyi yanıma imkânı buldular. Merkezde yer alan Kuş Müzesini de gezen öğrenciler, Hersek Lagünündeki kuşlar ile Yalova ilinde bulunan kelebekler hakkında bilgi aldılar.

7 katlı asansörlü Kuş Gözlem Kulesinde lagünde bulunan kuş türlerini seyreden öğrenciler, program sonunda Doğa ve Hayvanları Koruma Gönüllüleri Sözleşmesini de içeren Türkiye’nin ilk ve tek Altınova Belediyesi Doğa Pasaportunu alarak keyifli bir gün geçirdiler.