Öğrenciler, kuşları hayranlıkla izledi

Giyim sanayicileri Derneği Eğitim Vakfı Çiftlikköy İlkokulu Öğrencileri, Yalova Altınova Belediyesi Hersek Lagünü Doğa Eğitim Merkezi ve Engelsiz Kuş Gözlem Kulesini ziyaret etti.

Giyim sanayicileri Derneği Eğitim Vakfı Yalova Çiftlikköy İlkokulu Öğrencileri, Altınova Belediyesi Hersek Lagünü Doğa Eğitim Merkezi ve Engelsiz Kuş Gözlem Kulesini ziyaret etti.

Türkiye’nin tek tapulu göl olma özelliğini de taşıyan Hersek Lagününe hayran kalan öğrenciler, Doğa Eğitim Merkezi’nde bölgeyi tanıma imkânı buldular. Merkezde yer alan Kuş Müzesini de gezen öğrenciler, Hersek Lagünündeki kuşlar ile Yalova ilinde bulunan kelebekler hakkında bilgi aldılar.

7 katlı asansörlü Kuş Gözlem Kulesinde lagünde bulunan kuş türlerini seyreden öğrenciler, program sonunda Doğa ve Hayvanları Koruma Gönüllüleri Sözleşmesini de içeren Türkiye’nin ilk ve tek Altınova Belediyesi Doğa Pasaportunu alarak keyifli bir gün geçirdiler.

Çok keyifli bir gün geçirdiklerini ifade eden okul öğretmenleri, “Öğrencilerimiz hem kuşlar hakkında bilgi aldılar hem de teleskop ve dürbünle kuşları gözlemleme fırsatı yakaladılar. Ayrıca her bir öğrencimiz doğa fotoğrafı çekme deneyimi de yaşadı. Geziye katılan velilerimizle birlikte farklı deneyimler kazanarak yeni bilgiler edinip, keyifli bir zaman geçirdik” diye konuştular.