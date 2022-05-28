Nene Hatun’un vefatının 67. yıl dönümünde Yalova Altınova’da bir sokağa verildi

Altınova Anadolu Erzurumlular Derneği’nin bulunduğu sokağın ismi, “Nene Hatun sokağı” olarak değiştirildi. Düzenlenen törende konuşan Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “Erzurum’umuzun şanlı ve şerefli neferi, Türk kadınının kahramanlık simgesi Nene Hatun’u vefatının 67. Yılında saygıyla ve rahmetle anıyoruz” dedi.

Altınova Anadolu Erzurumlular Derneği tarafından geçtiğimiz aylarda lokalinin bulunduğu sokağının isminin ’Nene Hatun’ olarak değiştirilmesi talebi, Altınova Belediye meclisince uygun bulunmuştu.

Sokağın açılışı ve Nene Hatun’ın 67. yıl dönümünde anma programına Vali Muammer Erol, Kaymakam Regaip Ahmet Özyiğit, önceki dönem Çevre Bakanı İdris Güllüce, önceki dönem Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Muzaffer Gülyurt, Erzurum Konfederasyonu Genel Başkanı Mustafa Macit ve yönetimi, siyasi partilerin il başkan ve yöneticileri, STK Başkanlarıve çok sayıda vatandaş katıldı.

Altınova Anadolu Erzurumlular Dernek Başkanı Ferman Durmaz, derneklerinin bulunduğu sokağa Nene Hatun isminin verilmesinden dolayı Başkan Oral ve meclis üyelerine teşekkür etti.