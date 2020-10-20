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Muhtarlardan Oral’a ziyaret
YALOVA İLİ ALTINOVA İLÇESİNDEKİ MAHALLE VE KÖY MUHTARLARI, MUHTARLAR GÜNÜ NEDENİYLE BELEDİYE BAŞKANI DR. METİN ORAL’I ZİYARET ETTİ. ZİYARETTEN DUYDUĞU DİLE GETİREN BAŞKAN ORAL, “SİZLER, DEMOKRASİNİN İLK HALKASISINIZ” DEDİ. (MEHMET MERCAN/YALOVA-İHA)
YALOVA 20.10.2020, 12:14
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Yalova’nın Altınova ilçesinde mahalle ve köy muhtarları, Muhtarlar Günü dolayasıyla Belediye Başkanı Dr. Metin Oral’ı ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu dile getiren Başkan Oral, “Sizler, demokrasinin ilk halkasısınız” dedi.
Altınova’da iyi bir ekip ve uyumlu çalışmanın gerçekleştiğini dile getiren Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “Bütün köylerde çok ciddi hizmetler ve yatırımlar gerçekleştiriliyor. Hizmette sınır yok. Köylerimiz şehirlerden farksız. Ama ihtiyaç bitmez. İhtiyaç bitti mi hayat da biter. Hepimizin gayesi halkımıza hizmet etmektir. Bunu da birlik beraberlik içinde yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.
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