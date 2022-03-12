Müftü Eren’e önemli misafirler

Yalova’nın Altınova İlçe Müftüsü Recep Eren, Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan gelen misafirleri ilçede ağırladı.

Altınova İlçe Müftüsü Recep Eren, başta Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan gelen misafirleri olmak üzere ziyaretçilerini ilçede ağırladılar.

Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Atama 2. Daire Başkanı Uğur Yılmaz, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Program Geliştirme Daire Başkanı Mahmut Şahin, Döner Sermaye İşletme Müdürü Ahmet Bulut, Altınova AK Parti İlçe Başkanı Hasan Zafer, Çiftlikköy İlçe Müftüsü Yusuf Ulusoy ve Geylani Hizmet Vakfı Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Çoban, Altınova İlçe Müftüsü Recep Eren’i makamında ziyaret ettiler.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Müftü Eren, misafirlerine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.