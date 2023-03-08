Müdür Parıldar, personellerinin Kadınlar Günü’nü kutladı

Yalova İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, 8 Mart Kadınlar Günü nedeniyle İl Müdürlüğü’nde görev yapan personellerin günlerini çiçeklerle kutladı.

Parıldar, kadın personellerin odalarını tek tek ziyaret ederek her birine orkide takdim etti. Parıldar günün önemine binaen yaptığı konuşmada kadınların gündelik yaşamdaki önemine dikkati çekerek “Yaşamımızda, doğumdan ölüme kadar varlıklarıyla onurlandığımız, bizi yetiştiren, eğiten, bizi biz yapma yolunda yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren fedakar kadınlarımız, eşlerimiz ve annelerimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle sevgi, emek, fedakarlık ve mücadeleleriyle umutlarımızı yeşerten, kadın ve erkeğin ekonomide, üretimde ve sosyal hayatta eşit adımlarla yürüyeceği bir dünya için başta Yalovalı kadın çiftçilerimiz, kadın personelimiz ve annelerimiz olmak üzere, tüm kadınlarımızın bu özel günlerini kutluyor, hepsine aileleriyle birlikte sağlık ve huzur içinde mutlu bir yaşam diliyorum” dedi.