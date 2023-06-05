Minik öğrenciler Hersek Lagünü’ne hayran kaldılar

İstanbul Tevfik Fikret İlkokulu 2. Sınıf öğrencileri, Yalova Altınova Hersek Lagünü’nü ziyaret ederek kuşlara hayran kaldılar.

İstanbul Tevfik Fikret İlkokulu Flamingo Sınıfı, flamingo şapkası ve tişörtüyle Hersek Lagünü’ne gelen minik öğrenciler, unutulmaz bir gün geçirdiler.

İstanbul Tevfik Fikret İlköğretim Okulu 2. Sınıf öğrencileri Altınova Hersek Lagünü Doğa Eğitim Merkezi ve Engelsiz Kuş Gözlem Kulesini gezdi. Türkiye’nin tek tapulu göl olma özelliğini de taşıyan Hersek Lagünü’ne hayran kalan öğrenciler, Doğa Eğitim Merkezi’nde bölgeyi tanıma imkânı buldular.

Merkezde yer alan Kuş Müzesi’ni de gezen öğrenciler, Hersek Lagünü’ndeki kuşlar ile Yalova ilinde bulunan kelebekler hakkında bilgi aldılar. 7 katlı asansörlü Kuş Gözlem Kulesi’nde, lagünde bulunan kuş türlerini seyreden öğrenciler, program sonunda Doğa ve Hayvanları Koruma Gönüllüleri Sözleşmesi’ni de içeren Türkiye’nin ilk ve tek Altınova Belediyesi Doğa Pasaportunu alarak keyifli bir gün geçirdiler.

Altınova Belediyesi Kuş Gözlemcisi Fatih Bülbül ve Altınova Belediyesi Hersek Engelsiz Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi Görevlisi Alihan Sevinç tarafından Hersek bölgesiyle ilgili minik öğrencilere bilgiler verildi. Altınova Belediyesi Hersek Lagünü Doğa Eğitim Merkezi ve Engelsiz Kuş Gözlem Kulesi ile Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi’ne hayran kalan öğrencilere belediye tarafından hediyeler de takdim edildi.