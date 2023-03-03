Minik itfaiyeciler eğlenerek öğreniyorlar

Yalova Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri, minik öğrencilere eğitimler vermeye devam ediyor. Minik öğrenciler, itfaiyeci kıyafetleri giyerek hem eğleniyor hem de öğreniyorlar.

Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği, 28 Şubat Sivil Savunma Günü ve 1-7 Mart Deprem Haftası çerçevesinde Altınova Altınadımlar Anaokulu’ndan 50 öğrenci, 6 öğretmen ile velilere uygulamalı deprem ve yangın eğitimi verdi.

İlkokul ve ortaokul öğrencileri 112 Acil durum ihbar verme, deprem, tahliye, toplanma alanı, çıkan yangına nasıl müdahale edileceğini öğreniyor. İtfaiyeci kıyafetlerini giyen minik öğrenciler, ellerine aldıkları hortumlarla yangın söndürdü. Verilen eğitimlerle minik öğrencilere itfaiyecilik mesleği sevdirilirken, aynı zamanda Acil Durum 112 ihbar numarasını, İtfaiye olayı, yangın, deprem anında neler yapacakları öğretiliyor. İtfaiye kıyafetleri giyerek tatbikatla yangın söndüren öğrenciler, unutamayacakları bir gün geçiriyor.

Keyifli bir gün geçirdiklerini ifade eden çocuklar, “Altınova itfaiyesine gelerek itfaiyeci kıyafetleri giydik. Elimize yangın söndürme hortumunu alarak çıkartılan küçük yangına müdahale ettik. 112 Acil Durum numarasına nasıl ihbar verilmesi gerektiği, asılsız ihbar vermemeyi, deprem ve yangın anında ne yapmamız gerektiğini, itfaiye hortumlarıyla su tutup küçük bir yangını söndürmeyi başardık. Burada çok şey öğrendik, aynı zamanda çok eğlendik" dediler.

“Tatbikatlar yaparak öğretiyoruz”

Eğitimlere önem verdiklerini ifade eden Altınova İtfaiye Amiri Süleyman Çavuşoğlu, “Altınova ilçemiz köylerine, işletmelere, kurumlara, öğrencilerimize eğitimlerimiz aralıksız devam ediyor. Minik kahramanlarımıza, öğrencimize; itfaiye olaylarına müdahale, 112 Acil Durum numarasına ihbar detayları, doğal afetlerde, deprem anında, yangın anında neler yapılmasını gerektiğini, bina ve okul tahliyesi, toplanma alanın önemini, öğrencilerimize minik tatbikatlar yaparak öğretiyoruz.

İtfaiyeciliği gelecek nesillere aktarmak için öğrencilere mesleğimizin detaylarını öğretiyoruz. Onlar burada hem itfaiyeciliği öğreniyor, hem eğleniyorlar, hem de keyifli zaman geçiriyorlar. İtfaiyecilik mesleğini öğreniyorlar” diye konuştu.