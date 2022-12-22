Millet Caddesi kaldırıma kavuşuyor

Yalova Belediyesi tarafından başlatılan tretuvar ve parke yol yapımı çerçevesinde ekipler Millet Caddesi’nde çalışmalarını sürdürüyor.

Ekiplerce yürütülen çalışmalarda zamanla hasar görmüş ve bozulmuş parke yollar tek tek sökülerek yenileriyle değiştiriliyor. Mahalle sakinlerinin talep ve önerilerine büyük önem verdiğini kaydeden Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, “Her mahalleye eşit hizmeti götürmek adına tüm gayretimizle çalışıyoruz. Özellikle ev ziyaretlerimizde vatandaşlarımızdan gelen önerileri dikkate alıyor, ardından planlamalarımızı yaparak gereken tüm noktalara hizmetimizi ulaştırıyoruz. Yalova’da güzel işler başardık ve başarmaya devam edeceğiz” dedi.