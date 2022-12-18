MHP İl Başkanlığı’nda devir teslim töreni

MHP Yalova İl Başkanlığı’na atanan Ahmet İhsan Güldoğan, düzenlenen törenle görevi Namık Öz’den devraldı.

Geçtiğimiz günlerde 2023 genel seçimlerinden milletvekili aday adayı olmak adına İl Başkanlığı’ndan istifa eden Namık Öz, Yalova Belediye Meclis Salonu’nda düzenlenen devir teslim töreninde koltuğunu Ahmet İhsan Güldoğan’a teslim etti. Öz, programda yeni İl Başkanı Güldoğan’a görevinde başarılar diledi.

Güldoğan ise kendisini bu göreve layık görenlere teşekkürlerini sunarken Öz’e ise bugüne kadar vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür etti.