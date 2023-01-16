MHP Çınarcık İlçe Teşkilatı’nda esnafa siftah parası

MHP Çınarcık İlçe Teşkilatı sabah erken saatlerde ilçedeki dükkanlara siftah parası bıraktı.

MHP Çınarcık İlçe Başkanlığı tarafından hayata geçirilen uygulamada, hazırlanan zarflar içine bırakılan 5 lira para esnafın iş yerine bıraktı. Hazırlanan zarflar ise, "Bugün siftahınızı bizden yapın istedik", "Tüm esnafımıza hayırlı işler bol kazançlar dileriz" ve "Siftah bizden bereketi yüce Allah’tan olsun" yazılarak esnafa iyilik temennilerinde bulunuluyor.

MHP Çınarcık İlçe Başkanı Mert Yılmaz, esnafa siftah parası bırakarak birlik ve beraberliğin artmasını istediklerini belirterek, “Bizler, ‘Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben’ diyen liderimiz Devlet Bahçeli’nin Ülküdaşlarıyız. Liderimizin direktifleri doğrultusunda, halkımızla her zaman iç içe yaşıyoruz. Bu projemizde esnafımızı unutmadık ve esnafımızın her zaman yanında olduğumuzu dile getirmek istedik. Projemizle esnafımızın iş yerlerinin kepenkleri kapalıyken gece geç saatlerde veya sabah erken saatlerde iş yerlerinin girişlerine siftah ile zarfları bırakıyoruz. Osmanlıdan günümüze kadar gelen güzel bir konudur siftah. Bu sayede birlik beraberliğimizi artırarak esnafımızın yanında olduğunu göstermeye çalışıyoruz” diye konuştu.