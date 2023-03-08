Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özel, kızını son yolcuğuna uğurladı

Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Yalova Milletvekili Özcan Özel, 39 yaşında vefat eden kızı Duyşen Kuş’u son yolculuğuna uğurladı.

Bir süredir kanser hastalığıyla mücadele veren Özel’in kızı Duyşen Kuş, dün İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede yaşama gözlerini yumuştu. Evli ve tek çocuk annesi Kuş’un cenazesi Yalova Merkez Camisi’ne getirildi. Özel, burada taziyeleri kabul etti. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de acılı gününde Özel’i yalnız bırakmadı. Duyşen Kuş, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Paşakent Mezarlığı’nda defnedildi. Cenaze töreninde kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da cenazeye çelenk gönderdi.