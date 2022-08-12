banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Borsa ilk yarıda yükseldi
Borsa ilk yarıda yükseldi
İçişleri Bakanlığı'ndan MERNİS açıklaması!
İçişleri Bakanlığı'ndan MERNİS açıklaması!
Çorum depremle sallandı!
Çorum depremle sallandı!
Rus ve Ukraynalı sanatçılar
Rus ve Ukraynalı sanatçılar "Savaşa hayır" diyor

Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özcan Özel’in acı günü

Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Yalova Milletvekili Özcan Özel’in kardeşi Adnan Özel hayatını kaybetti.

YALOVA 12.08.2022, 16:59
Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özcan Özel’in acı günü

Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Yalova Milletvekili Özcan Özel’in kardeşi Adnan Özel hayatını kaybetti.

Özcan Özel, 61 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden kardeşi Adnan Özel’i son yolculuğuna uğurladı. Altınova Merkez Camisi’nden cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Adnan Özel’in naaşı Altınova İlçe Mezarlığı’na defnedildi. Cenazede Özcan Özel, taziyeleri kabul etti.

Cenaze törenine, Vali Muammer Erol, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit ve kurum müdürleri de katıldı.

Yorumlar (0)
28°
az bulutlu