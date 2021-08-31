Mehter Takımından unutulmaz gösteri

Yalova’nın Altınova Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı Etkinlikleri, Mehter Takımının gösterisiyle tamamlandı.

Altınova Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında ilçede Mehter Takımı gösterisi gerçekleştirildi.

Altınova Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı , topumun her kesimini kapsayacak şekilde hazırlanan programlarla coşkulu bir şekilde tamamlandı. Zafer Bayramı, ilçede düzenlenen Mehter Takımı gösterisiyle son buldu. İlçenin caddelerinde gösteriş yürüyüşü yapan Mehter Takımı, Altınova Belediyesi önünde ve Hersek sahilinde verdiği konserle vatandaşlara unutulmaz bir gün geçirtti.