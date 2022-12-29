Mehmet Akif Ersoy, Uğur Işılak’ın yorumuyla anıldı

Yalova Belediyesi’nin kültür-sanat etkinlikleri çerçevesinde İstiklal Marşı yazarı, şair Mehmet Akif Ersoy, sanatçı Uğur Işılak’ın katıldığı programla anıldı.

Yalova Belediyesi’nin “2022-2023 Gelenekten Geleceğe İbrahim Müteferrika Kültür Sanat Sezonu” etkinlikleri çerçevesinde Milli Şair Mehmet Akif Ersoy anıldı. Yalova Belediyesi Raif Dinçkök Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programı Vali Muammer Erol, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Yalova Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Laçin, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Muhammed Edip Özyılmaz ile çok sayıda davetli izledi.

Türk Milleti’nin bağımsızlık mücadelesinin simgesi İstiklâl Marşı’mızı yazan Mehmet Akif Ersoy’u anma programında, hem Ersoy ve dönemi genç nesillere aktarıldı hem de vatandaşların duygularına tercüman olan dizelere yer verildi. Yalovalılar için sahne alan ünlü sanatçı Uğur Işılak, burada bestelemiş olduğu Mehmet Akif Ersoy’a ait “Cehennem Olsa Gelen” ve “Bana Sor Sevgili Kâri” eserlerine de yer verdi. Uğur Işılak’ın kendine has üslubu ve yorumuyla gerçekleşen Milli Şair Ersoy’u anma programı katılımcıları mest etti.

Büyük beğeni alan programın ardından Sanatçı Uğur Işılak’a Vali Muammer Erol ile Başkan Vekili Mustafa Tutuk tarafından teşekkür plaketi ve çiçek takdim edildi. Öte yandan Işılak’ın Yalova Belediyesi’ne yaptığı ziyarette ise Başkan Vekili Tutuk tarafından kendisine geleneksel yöntemlerle üretilen Yalova Kâğıdı’na üzerinde ismi yazan tablo hediye edildi.