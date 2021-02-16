Marketteki fiyatlar mercek altında

Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri, Yalova Ticaret İl Müdürlüğü yetkililerinin de iştirakiyleğ ilçedeki marketlerde fiyat denetimi yaptı.

Zabıta ekipleri, Ticaret Bakanlığı temel ihtiyaç ürünlerinde arz-talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışlarının tespiti amacıyla başlattığı çalışmalar kapsamında il müdürlüğü yetkililerinin de katılımıyla marketlerde fiyat ve raf ömrü denetimi gerçekleştirdi. Zabıta Amirliği ekipleri, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu hükmünce, Ticaret İl Müdürlüğü’nde görevli teknik personelle birlikte marketlerde fahiş fiyat denetimi yaptı.

Denetimlerde, gıda ve temel tüketim ürünlerine yönelik haksız fiyat artışı, gramaj ve raf ömrü kontrolleri de yapıldı. Ekipler, ürünlerin raf fiyatları ve kasa fiyatlarını karşılaştırıp son kullanma tarihlerine bakarken, işletme sahiplerine fahiş fiyat artışı yapmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

Zabıta Komiseri İlker Gülbahar denetimlerin devam edeceğini belirterek, “Vatandaşlarımızı fahiş fiyatlara maruz bırakmamak için, elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Haksız fiyat artışını engellemek için Altınova Belediyesi olarak elimizden gelen çabayı göstermeye devam edeceğiz’’ diye konuştu.