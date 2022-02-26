Laçin’den şehit ailelerine ziyaret

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Laçin, Yalova’daki şehit ailelerini ziyaret etti.

Laçin’e Türkiye Harp Malulû Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Yalova Şube Başkanı Özcan İla eşlik etti. Ziyaretlerde şehitlerimiz Sercan Yazar, Ahmet Uzun, Tahsin Uzun, Abdülhamit Kaya, Becarettin Özgür, Yakup Gündoğdu’nun aileleri ile bir araya gelindi.

Öte yandan şehit Orhan Köse’nin annesi Ayşe Köse de tedavi olduğu Atakent Hastanesi’nde ziyaret edilerek geçmiş olsun dilekleri iletildi.