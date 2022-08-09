Kuzey Makedonyalı heyetten Altınova temasları

Kuzey Makedonya Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Enver Hüseyin ve beraberindeki heyet Yalova’nın Altınova ilçesinde bir takım temaslarda bulundu.

Türkiye ile işbirliğinin artırılması adına Türkiye’de bulunan Bakan Yardımcısı Enver Hüseyin Yalova ilinde de bazı temaslarda bulundu. Altınova Belediye Başkanı Metin Oral ile bir araya gelen Hüseyin’e Radoviç Belediye Meclis Üyesi Enis Ömer, Radoviş Emniyet Müdürü Oktay Gotak da eşlik etti.

Makedonya’dan gelen misafirleri ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Oral, “Kardeş şehirlerimizle bağlarımızı her geçen gün daha da güçlendiriyoruz. Türk Dünyasıyla işbirliği ve dayanışmayı artırmak, bölge halklarıyla aramızdaki kardeşlik hukukunu pekiştirmek adına önemli çalışmalar kaydediyoruz. Kardeş ülkelere verdiğimiz katkılarla kültür ve medeniyet coğrafyamızı daha ileri seviyelere taşıma gayreti içerisindeyiz. Türkiye olarak, geniş bir coğrafyayı bağrımızda taşıyor, nerede mazlum, mağdur ve yardıma muhtaç varsa yardımına koşuyoruz. Coğrafyaları aşan gönül bağlarımızı güçlendiriyoruz” diye konuştu.