Kütüphanede coşkulu kutlama

Yalova Altınova İlçe Halk Kütüphanesinde düzenlenen programda, Kütüphane Haftası kutlandı. Programda, Yazar Tuncel Altınköprü de okurlarla buluştu.

Altınova İlçe Halk Kütüphanesinde düzenlenen programda, Kütüphane Haftası kutlandı. Programda Yazar Tuncel Altınköprü de katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan 58. Kütüphane Haftası Kutlama Programında öğrenciler şiir dinletileri, kompozisyon ve tiyatro oyunları sergilediler. Hafta çerçevesinde yapılan yarışmalarda dereceye girenlere verilen ödüllerin ardından Serüven Peşinde ve Macera Geçidi serilerinin yazarı Tuncel Altınköprü okurlarla buluştu. Kutlamada, Altınova İlçe Halk Kütüphanesi Süreli Yayınlar Sergisi de gezildi.

Altınova İlçe Halk Kütüphanesinde düzenlenen programa; Altınova İlçe Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Yalova İl Kültür ve Turizm Müdürü Şeref Tali, Altınova İlçe Milli EĞİTİM Müdürü Zeki Sitar, Altınova İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Sait Başaran, Yazar Tuncel Altınköprü, daire amirleri, öğretmen, veli ve öğrenciler katıldı.

Altınova İlçe Halk Kütüphanesi tarafından 58. Kütüphane Haftası çerçevesinde etkinliklere devam edilecek.