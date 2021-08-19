Kur’an kursu öğrencilerine özel program

Yalova’nın Altınova ilçesinde müftülük tarafından açılan yaz Kur’an-ı kerim kursları sona erdi.

2021 yılı Kur’an kurslarını tamamlayan öğrenciler, Altınova Belediyesi’nin Hersek sahilinde düzenlediği programda doyasıya eğlendi. Altınova Müftülüğünün kapanış programı Hersek sahilinde yapıldı. Altınova merkezde yer alan camilerde eğitim gören 350 öğrenci, Altınova Belediyesi’nin organizasyonunda bir araya geldi. Kahvaltı ile başlayan öğrenciler daha sonra Altınova Belediyesi’nin kurduğu oyun gruplarında doyasıya eğlenme imkânı buldu. Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, öğrencilerle tek tek ilgilenerek kendilerini tebrik etti. Programa Belediye Başkanı Dr. Metin Oral’ın yanı sıra Altınova Müftülüğüne vekâlet eden Yalova Müftü Yardımcısı Fikri Şahin, din görevlileri, veliler ve öğrenciler katıldı.