“Kitaplar Ülkesi” oyunu Yalovalı çocuklar için sahnelenecek

Yalova Belediyesi, çocuklar için kültür sanat etkinlerine devam ediyor. Bu hafta sonu çocuklar için düzenlenecek etkinlikte ‘Kitaplar Ülkesi’ adlı çocuk tiyatrosu sahnelenecek.

5 Ekim Cumartesi günü ücretsiz olarak gerçekleştirilecek tiyatro etkinliği 3 seans olarak sahnede olacak. Çeşitli tiyatro ve gösteriler ile çocukları eğlenceli oyunlarla buluşturan Yalova Belediyesi, bu kez ‘Kitaplar Ülkesi’ isimli tiyatroyu sahneletecek. Ücretsiz ve 3 seans gerçekleştirilecek oyun 13.00, 15.00 ve 17.00 saatleri arasında Yalova Belediyesi Sabahattin ve Mesude Engin Çocuk Tiyatrosu’nda sahnelenecek. Etkinliğe Yalovalı tüm çocuklar davet edildi.