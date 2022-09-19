Kırtasiyeler, Başkan Amca’dan

Yalova Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral tarafından her yıl geleneksel hale gelen kırtasiye yardımı bu yıl da gerçekleşti.

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, her yıl olduğu gibi 2022-2023 Eğitim Öğretim yılında da anaokulu ve ilkokul 1. sınıf öğrencilerine kırtasiye malzemeleri hediye etti.

Alfabeye ‘merhaba’ diyen minik öğrencilere hediye edilen kırtasiye malzemeleri Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Zafer ve ilçe protokolü tarafından dağıtıldı. Velilerle görüştü

Altınova Hürriyet Ortaokulu Bahçesinde gerçekleştirilen kırtasiye yardımı ve maske dağıtımı töreninde ilkokula bu yıl başlayan öğrencilerle bir araya gelen Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, velilerle de sohbet etti. Okul bahçesinde yapılan törende ilçe protokolü, 2022-2023 Eğitim Öğretim yılının hayırlı olmasını dilediler.