Kır düğün salonu için çalışmalar adım adım ilerliyor

Her yıl yüzlerce vatandaşın düğün, nişan ve sünnet organizasyonları gibi özel günlerine ev sahipliği yapacak Yalova Belediyesi Kır Düğün Salonu için çalışmalar hız kazandı.

Eşsiz manzarasının yanında peyzaj ve mimarisi ile de gözlere hitap edecek Yalova Belediyesi Kır Düğün Salonu’nda şu ana kadar; sert zemin uygulaması, gelin odası ve tuvaletler, rulo çim gibi çalışmalarda sona gelindi.

TİGEM dere kenarında vatandaşların hizmetine sunulacak Yalova Belediyesi Kır Düğün Salonu hakkında konuşan Başkan Vekili Mustafa Tutuk, “Hemşehrilerimizin kullanımına sunulacak kır düğün salonumuz için çalışmalarımıza hız verdik. Kır düğün salonumuzu bu sezona en kısa sürede yetiştirebilmek adına birçok çalışmayı kısa sürede tamamladık. 2000 kişilik kapasiteye sahip olacak salonumuzda; sert zemin uygulaması, gelin odası, tuvaletler, rulo çim uygulaması gibi çalışmaların çoğu tamamlandı. Ben şimdiden Yalova’mıza hayırlı olsun diyorum” dedi.