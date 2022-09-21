Kent Kupasında çeyrek finale adını yazdıran takımlar belli oldu

Yalova Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ile Yalova Kent Konseyi’nin ortaklaşa düzenlediği ‘Kent Kupası’nda çeyrek finale çıkan takımları belli oldu.

Çeyrek final karşılaşmasının ilki 22 Eylül Perşembe günü yapılacak. Kent kupası futbol turnuvası düzenlenecek çeyrek, yarı ve final maçları ile sona erecek.Vatandaşları bütünleştirmek adına düzenlenen Yalova şehir oyunları kent kupası futbol dalında, heyecan çeyrek finalle devam edecek. İlk karşılaşma Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve SMMO takımlarıyla saat 18.00’de başlayacak. Ardından saat 19.00’da Hava Meydan Komutanlığı ile Yalova Belediyesi Personel AŞ, 20.00’de Emniyet İl Müdürlüğü 1 ile Genç Kızılay, 21.00’de ise Yalova Belediyesi ve Emniyet İl Müdürlüğü 2 karşı karşıya gelecek.