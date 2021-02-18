Kaymakam Özyiğit ve Oral’dan aşı çağrısı

Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit ve Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Devlet Hastanesi’nde COVID-19 aşısının ilk dozunu oldu.

Sırası gelen vatandaşların aile sağlığı merkezlerinden ve hastaneden randevu alarak aşılarını yaptırabildiklerini belirten Kaymakam Özyiğit ve Başkan Oral, “Bütün vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyoruz. Salgınla mücadeleyi hep birlikte kararlılıkla devam ettireceğiz” dedi.

Kaymakam Regaip Ahmet Özyiğit ve Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Devlet Hastanesi’nde COVID-19 aşısının ilk dozunu oldu. COVID-19 salgınına karşı aşının çok önemli olduğunu belirten Kaymakam Özyiğit, “Devletimiz salgın sürecini çok güzel yönetti. Bu konuda sağlık çalışanlarımıza ve yetkililere teşekkür ediyorum. Aşı koruyucu olma özelliği ile korona virüs tedavisinde çok önemli. Sırası gelen tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum” dedi.

Sağlıklı günlere kavuşmak için tedbirlere uyulması çağrısında bulunan Başkan Oral da, “Bilim Kurulu tavsiyesi üzerine bugün kaymakamımız ile birlikte aşımızı olduk. Sırası gelen bütün vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum. Allah’ın izniyle bir an önce COVID salgınından kurtulmayı diliyorum. Salgın döneminde özveriyle emek harcayan tüm sağlık çalışanlarımıza ve yetkililerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyalım. Herkese sağlıklı günler diliyorum” diye konuştu.