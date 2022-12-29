Kayak merkezlerinde kar olmayınca rota termale çevrildi

Yılbaşına sayılı günler kaldı. Türkiye’deki kayak merkezlerinde halen kar yağışının olmayışı başta suni karlama sisteminin de bulunmadığı Uludağ’daki otel sahiplerini endişelendirmeye başladı. Otellerdeki doluluk oranları yarıya bile ulaşmazken, termal bölgelerde yaşanan yoğunluk yerli ve yabancı turistlerin bu yılbaşı rotayı termal tesislere çevirdiğini gösterdi.

Yalova’nın kaplıcalarıyla ünlü Termal ilçesinde bulunan tesislerde yılbaşı öncesinde hareketli günler yaşanıyor. Yeni yıl için son hazırlıklarını yapan turizm işletmeleri yerli ve yabancı turistlere unutamayacakları bir tatil için programlar hazırlıyor. Bölgenin en büyük turizm tesislerinden olan Yalova Terma City’de de yeni yıl için hazırlıklar tamamlandı. İşletme Müdürü Mustafa Hügül, Yalova’nın konumu itibariyle çok avantajlı bir bölgede olduğuna dikkati çekerek, “Tesisimiz Yalova, İstanbul, Bursa gibi büyük şehirlerimize kısa mesafede olup kara, hava ve deniz yolu ile ulaşım sağlanmaktadır. Bu nedenle tatilcilerin yoğun ilgisiyle karşılaşmaktayız” dedi.

Hügül, yeni yıl için hazırlıklarının ve rezervasyonlarının yoğun bir şekilde geçtiğini belirterek, “Kayak turizminin henüz başlamamış olması, yaz turizminin de bitmiş olmasından kaynaklı tatilcilerimizin yoğun talebi termal otellere olmaktadır. Mevcut içinde bulunduğumuz hafta itibariyle yüzde 80-85 doluluğa ulaşmış durumdayız. Önümüzdeki son günler ile birlikte yüzde 100’lük doluluğa geleceğimizi ön görmekteyim’’ dedi.

Hügül,"Termal otellerin de "lüks tatil" ve "ekonomik tatil" seçeneklerini birleştirerek sunabileceğini gösteren otelimiz kendiyle yarışır hale geldi. Yeni yıl gala gecemizde özellikle Rusya ve Almanya’dan ciddi talep aldık ve rezervasyonlarını gerçekleştirdiler. Onun dışında Kuveyt, Katar ve İran’dan da yoğun bir talep almanın mutluluğunu yaşıyoruz. bin metrekarelik başkanlık suiti ve 250 ile 500 metrekarelik büyüklüklere sahip 20 adet kral dairelerimize talep çok oldu ve rezervasyonları kapandı. 2 bin 200 yatak kapasitesi ile rakipsizliğini koruyan Terma City kendisiyle yarışıyor’’ diye konuştu.