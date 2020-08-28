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Karşıdan karşıya geçerken aracın altında kaldı
YALOVA’NIN DEVLET HASTANESİ ÜST GEÇİT MEVKİİNDE KARŞIDAN KARŞIYA GEÇMEYE ÇALIŞAN A.İ (55) ÇİFTLİKKÖY İLÇESİNDE YALOVA İSTİKAMETİNE GİDEN 77-BL-603 PLAKALI ARACIN ÇARPMASI SONRASINDA AĞIR YARALANDI.
YALOVA 28.08.2020, 12:25
Yalova’da karşıdan karşıya geçerken otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı.
Yalova Devlet Hastanesi üst geçidi civarında yolun karşısına geçmek isteyen A.İ yolun ortasına kadar ilerledi. Bu esnada Çiftlikköy istikametinden gelen R.Y (43) idaresindeki 77 BL 603 plakalı araç kadına hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan kadın kanlar içerisinde yere yığıldı. Olay yerine çağrılan bir ambulansla Yalova Devlet Hastanesi’ne götürülen kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Araç sürücüsü R.Y gözaltına alınırken, kazayla alakalı tahkikat başlatıldı.
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